مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في قريتي كيسان والمنية شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /هاجم مستعمرون، مساء امس الخميس، قريتي كيسان والمنية شرق بيت لحم .

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت القرية، ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، ما ألحق أضرارا في نوافذ عدد منها، قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزّل ويجبروهم على الانسحاب.

وأضاف عبيات أن المستعمرين أحضروا معهم إطارات رشوا عليها مادة البنزين، في محاولة منهم لإشعالها في منازل المواطنين، لكن يقظة المواطنين وتصديهم لهم حال دون ذلك.

وفي قرية المنية، أفاد مصدر أمني بأن مستعمرين تجمعوا على الشارع الرئيس القريب من القرية، وقاموا برشق منازل المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار، قبل أن ينسحبوا من المكان.