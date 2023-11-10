مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في قريتي كيسان والمنية شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /هاجم مستعمرون، مساء امس الخميس، قريتي كيسان والمنية شرق بيت لحم .
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت القرية، ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، ما ألحق أضرارا في نوافذ عدد منها، قبل أن يتصدى لهم المواطنون العزّل ويجبروهم على الانسحاب.
وأضاف عبيات أن المستعمرين أحضروا معهم إطارات رشوا عليها مادة البنزين، في محاولة منهم لإشعالها في منازل المواطنين، لكن يقظة المواطنين وتصديهم لهم حال دون ذلك.
وفي قرية المنية، أفاد مصدر أمني بأن مستعمرين تجمعوا على الشارع الرئيس القريب من القرية، وقاموا برشق منازل المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار، قبل أن ينسحبوا من المكان.
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