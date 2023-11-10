تخللها اصابة شاب واعتقال فتاة بمخيم عايدة : الاحتلال بشن حملة اعتقالات بمخيمات الجنوب

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /الخليل /PNN /اصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة واعتقلت فتاة و العديد من شباب مخيم عايدة الى الشمال من بيت لحم في اطار حملة اعتقالات اوسع شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيمات محافظتي بيت لحم والخليل.

وفي تفاصيل ما جرى بمخيم عايدة قال اهالي المخيم ان قوات كبيرة اقتحمت مخيم عايدة وانتشرت قناصتها على اسطح المنازل وفي داخل البرج العسكري المطل على منطقة المسجد ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا من عيادات ومدرسة ومن ثم اقتحمت قوات اكبر للمخيم.

وقال المواطنون عبر تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ان الشاب محمد علي عزية اصيب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال حيث منع الجيش دخول اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني للمخيم وقامت بنقل المصاب الى منطقة مفتاح العودة حيث بقي هناك لفترة طويلة من الوقت قبل ان تقوم سلطات الاحتلال باعتقاله ونقله لاحد مشافي الاحتلال.

وقالت مصادر في الهلال الاحمر

ان الاصابة الخطيرة اعتقلها جيش الاحتلال بعد اعتراض مركبة الاسعاف الفلسطينية ومنعها من نقل المصاب.

كما قال اهالي المخيم ان قوات كبيرة اعتقلت الفتاة حنين المساعيد عقب اقتحام منزلها.

ونفذ الاحتلال حملة اعتقالات في المخيم طالت كل من محمد ايمن الغوشي و سامي حماد و محمود محمد علي حماد حيث قامت بتفتيش المنازل خلال عمليات الاقتحام.

وقالت مصادر محلية في المخيم ان الشابان حمزة عبد العزيز ابو سرور وعبد الله علي حماد قاموا بتسليم انفسهم للاحتلال بعد اعتقال اشقائهم لضغط عليهم.

وفي مخيم الدهيشة قامت قوات الاحتلال المخيم خلال ساعات الفجر وقامت باعتقال مل من انس ياسر شمروخ

باسل وعبد

و علي وطارق عرفة و الدكتور وليد حازم فرارجه و يوسف صدوق

وفي بلدة الخضر اعتقلت قوات شادي ابراهيم دعامسة.

وفي بلدة حوسان الى الغرب من بيت لحم نكل جيش إلاحتلال

بالشاب بهاء سباتين قبل اعتقاله في القرية.



