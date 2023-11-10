تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم
التاريخ
11/10/2023 12:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسود اجواء معتدلة اليوم الجمعة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الارصاد الجوية.
وقالت الارصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع تواجد للغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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