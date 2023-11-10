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جيش الاحتلال ينفذ غارات في سوريا

11/10/2023 12:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا نفذنا غارات في سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار استهدف مدينة إيلات.


وأضاف في تصريحات صحفية "نحمل النظام السوري المسؤولية عن كل نشاط هجومي ينطلق من أراضيه وسنرد بشدة على أي عدوان."


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