جيش الاحتلال ينفذ غارات في سوريا
التاريخ
11/10/2023 12:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا نفذنا غارات في سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار استهدف مدينة إيلات.
وأضاف في تصريحات صحفية "نحمل النظام السوري المسؤولية عن كل نشاط هجومي ينطلق من أراضيه وسنرد بشدة على أي عدوان."
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