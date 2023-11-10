فيديو - لحظة قصف مجمع الشفاء وسط غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان أكثر من 6 أشخاص استشهدوا في قصف مجمع الشفاء وسط غزة، والاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات.



وأضاف في تصريحات صحفية أن الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.



وتابع"كان من المفترض وصول قافلة طبية للمجمع قبل يومين لكن القصف الإسرائيلي استهدفها."



وأكد أن مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة.



وختم"العالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات."