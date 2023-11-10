Friday, 10 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو - لحظة قصف مجمع الشفاء وسط غزة

11/10/2023 12:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان أكثر من 6 أشخاص استشهدوا في قصف مجمع الشفاء وسط غزة، والاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات.


وأضاف في تصريحات صحفية أن الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.


وتابع"كان من المفترض وصول قافلة طبية للمجمع قبل يومين لكن القصف الإسرائيلي استهدفها."


وأكد أن مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة.


وختم"العالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات."


MENAFN10112023000208011052ID1107404827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث