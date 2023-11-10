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استئناف عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح

11/10/2023 12:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي استؤنفت عبر معبر رفح يوم الخميس بعد تعليقها ليوم واحد.


وقال مصدران إن 695 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بمن فيهم مصريون، تمكنوا من العبور.


وأضاف المصدران أن 12 شخصا جرى إجلاؤهم لأسباب طبية و10 مرافقين دخلوا مصر.


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