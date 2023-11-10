استئناف عمليات الإجلاء من غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي استؤنفت عبر معبر رفح يوم الخميس بعد تعليقها ليوم واحد.
وقال مصدران إن 695 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بمن فيهم مصريون، تمكنوا من العبور.
وأضاف المصدران أن 12 شخصا جرى إجلاؤهم لأسباب طبية و10 مرافقين دخلوا مصر.
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