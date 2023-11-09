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وكيل الشؤون تعاون مثمر بين الكويت والإسكوا

11/9/2023 11:30:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري المدير العام للمجموعة الخاصة بالعدالة بين الجنسين في منظمة الاسكوا مهريناز العوضي بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة د.مريم العازمي.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك منها مشروع قياس التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ومشروع الحماية الاجتماعية.
وأشاد وكيل وزارة الشؤون بجهود منظمة الإسكوا والتعاون المثمر مع الكويت، وحرصهم على تبادل المعلومات وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا الى ان الوزارة تنشط في مجال الحماية الاجتماعية وتسعى دائما لتمكين المرأة على وجه الخصوص وتشجيعها على العمل في الأعمال متناهية الصغر كالمشاريع المنزلية الصغيرة، وتوفير المواد الأولية والأماكن المخصصة لعرض المنتجات كمشروع «من كسب يدي».
ومن جانبها، بينت العوضي أهمية العمل المشترك بين الجهتين في مجال الحماية الاجتماعية ورفع الكفاءات الموجودة في سوق العمل عن طريق تدريب الموظفين وتقديم كورسات مكثفة تساعد على تطوير أدائهم.

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