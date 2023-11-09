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وزير الشؤون بحث مع السفير الإماراتي سبل دعم العلاقات الثنائية

11/9/2023 11:30:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي،‏ وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات التي تخص وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية.
‏وأشاد الوزير بعمق وقوة ما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز التعاون المشترك، مثمنا الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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