وزير الشؤون بحث مع السفير الإماراتي سبل دعم العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر النيادي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات التي تخص وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية.
وأشاد الوزير بعمق وقوة ما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز التعاون المشترك، مثمنا الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
MENAFN09112023000130011022ID1107404774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.