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الشارقة الدولي للكتاب يعزز وعي اليافعين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي

11/9/2023 11:30:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
ارتفعت نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير ومن جميع الفئات العمرية.. وللوقوف على الاستخدام الأمثل لها، قدمت صانعة المحتوى رزان أبودقة جلسة تفاعلية حول الجوانب الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات محطة التواصل الاجتماعي في الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الطلبة الذين أبدوا اهتماما لافتا وقدموا مداخلات متنوعة حول تجاربهم على المنصات الرقمية في ظل الانتشار الكبير والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشرحت أبودقة الاستخدام الصحيح والأمثل للمنصات الرقمية وطرق توعية الجمهور من الأخطار التي تترتب على استخدام هذه المنصات بأساليب خاطئة، مضيفة: لأن فئة اليافعين هم من أكثر الفئات استخداما لمنصات التواصل الاجتماعي، فلابد من نشر الوعي بكافة مجالات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وأضحت أن التركيز على الذكاء الاصطناعي يأتي بسبب مستجداته المتسارعة في ظل عدم إدراك كثير من الفئات المستهدفة لما قد يحتويه من مخاطر، إضافة إلى المزايا التي يمكن توظيفها لتطوير جوانب شخصياتهم الحياتية والأكاديمية والمهنية في المستقبل.
وتطرقت خلال الجلسة إلى تعريف ماهيات التواصل الاجتماعي، وما يتضمنه من لغات تواصل أو مصطلحات متنوعة، وكيف يمكن جعل أدوات الذكاء الاصطناعي آمنة، وآليات تسخيرها في خدمة وحماية الفرد من أي تهديدات أو ممارسات خاطئة في عالم التواصل الاجتماعي.

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