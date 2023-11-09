الأنظار تتجه صوب السعودية 3 قمم متتالية والحرب على غزة محور القمتين العربية والإسلامية

وزراء الخارجية العرب: وقف الحرب أولوية قصوى ومطلقة.. والبيت الأبيض يعلن هدنة يومية لـ 4 ساعات شمال القطاع



تحولت المملكة العربية السعودية إلى نقطة التقاء ديبلوماسي دولي من خلال استضافتها ثلاث قمم متتالية لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية، لاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وابتداء من اليوم تستضيف المملكة «القمة السعودية ـ الأفريقية» في الرياض. وتتجه الأنظار صوب الرياض، حيث يلتئم غدا اجتماع قادة وزعماء الدول العربية

الـ 22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة للتشاور والتنسيق وبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القمة الطارئة

الـ 16 للزعماء العرب.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية د.سعيد أبوعلي، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة أمس، إن مشروع قرار القمة العربية سيتضمن وقف الحرب كأولوية قصوى ومطلقة، بالإضافة إلى الحراك لتقديم جميع أشكال الإغاثة، وكذلك مواجهة مخططات التهجير وما يجري من النزوح الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع بالقوى القسرية.

كما تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني. كما تشهد العديد من العواصم العربية حراكا ديبلوماسيا مكثفا، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في أبوظبي أمس.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن أمير قطر يزور القاهرة اليوم لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التنسيق لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وفي السياق، نقلت «رويترز» عن مصادر أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، وديفيد بارنيا رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اجتمعوا في الدوحة أمس لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس والوصول لهدنة مؤقتة من الهجوم على غزة. وقد أعلن البيت الأبيض، عن هدن إنسانية في شمال غزة 4 ساعات يوميا اعتبارا من الخميس. وقال إن «إسرائيل أبلغتنا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف القتال»، وأن هناك «ممرين إنسانيين سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة».

هذا، والتقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له الذي ضم خالد مشعل وخليل الحية، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مصر، «وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة»، بحسب ما أعلنت الحركة في بيان لها.



وزراء الخارجية العرب: وقف الحرب على غزة أولوية قصوى ومطلقة وتقديم جميع أشكال الإغاثة ومواجهة مخططات تهجير سكان القطاع

محمد الصقر لمحمود عباس: الاعتراف العربي والدولي بكم كممثل شرعي للشعب الفلسطيني يؤهلكم للدعوة إلى توافق وطني يتصدى للوصاية الأجنبية

((رويترز)) تنفي اتهامات بعلمها مسبقاً بهجوم ((حماس))

التطورات في غزة محور القمتين العربية والإسلامية في الرياض

معارك غزة فوق الأرض وتحتها.. وواشنطن تعلن هدنة يومية لـ 4 ساعات

مؤتمر باريس الإنساني.. تعهدات بمساعدات تفوق المليار يورو لغزة

نقص اليد العاملة يكلف إسرائيل 600 مليون دولار أسبوعياً اللواء عباس إبراهيم لـ ((الأنباء)): هوكشتاين يريد بقاء حزب الله خارج الحرب