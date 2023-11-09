وزير الخارجية موقف الكويت مبدئي وثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

الجانبان ناقشا سبل وقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين



بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي التطورات الخطيرة في قطاع غزة وسبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سالم العبدالله أمس مع كليفرلي على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني والمقرر عقدها غدا السبت في العاصمة السعودية الرياض. وشدد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء على ضرورة وقف القتل وإيصال المساعدات الإغاثية وحتمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ارتفاع وتيرة العنف وتوسعها وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

كما أكد موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.