Friday, 10 November 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين البترول الوطنية وجامعة عبدالله السالم لتعزيز التعاون والبحث والابتكار

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت شركة البترول الوطنية وجامعة عبدالله السالم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والأبحاث العلمية والتطوير وتشجيع الابتكار.
وقالت الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية» وضحة الخطيب في بيان للشركة إن المذكرة تؤسس شراكة مستقبلية مهمة مع جامعة عبدالله السالم وستؤدي دورا إيجابيا في مجال البحث والتطوير.
وأضافت الخطيب أن التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع يتطلب الاستعانة بالخبرات الأكاديمية المختصة والاستفادة من أبحاثها العلمية.
من جانبها، قالت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة د.موضي الحمود حسب البيان إن التعاون مع «البترول الوطنية» يجسد نموذجا متميزا يعكس حرص الطرفين على تعزيز مكاسبهما العلمية والمهنية بما يخدم تطلعاتهما المشتركة نحو تحقيق النجاح والريادة على مختلف المستويات لخدمة الكويت وأبنائها.
ووفق البيان جرى توقيع المذكرة في المبنى الرئيسي لشركة البترول الوطنية في مدينة الأحمدي ووقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي وضحة الخطيب ومن جانب الجامعة رئيس مجلس الإدارة التأسيسي د.موضي الحمود. وتضع المذكرة إطارا للتعاون بين الجانبين يشتمل على عدة مجالات وأنشطة مثل التدريب الميداني للطلبة وتقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس للشركة والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا لناحية تقييم الأفكار وصياغة وتوجيه الأطروحات العلمية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.

MENAFN09112023000130011022ID1107404768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث