السكنية 90123 طلبا إسكانيا وتقديم 1384 خدمة للمواطنين خلال أكتوبر

توزيع 24508 وحدات سكنية في جنوب سعد العبدالله وإنجاز 23554 معاملة عبر «سهل»



عاطف رمضان

اظهر تقرير شهري صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر اكتوبر 2023 حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان عدد الطلبات القائمة بلغ 90123 طلبا خلال هذا الشهر وعدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة بلغ 1384 طلبا، وتم انجاز 23554 معاملة عبر تطبيق سهل.

وحسب التقرير ان «السكنية» أنجزت 34 معاملة عبر موقعها الالكتروني.

وعن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله جاء في التقرير انه بلغ عدد الوحدات السكنية 24508 وحدات وبلغ عدد القسائم الاسكانية 23551 قسيمة وبلغ عدد المنتجات الاسكانية 957 منتجا.

وعن المخصصين لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 فقد بلغ اجمالي عدد المخصصين 8373 مواطنا، كما بلغ عدد اجمالي الوحدات الموزعة خلال الشهر 274 وحدة، وبلغ اجمالي عدد الوحدات الموزعة في المشروع 9687 وحدة. وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية فقد ذكر التقرير ان في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا منها في العقد الأول 587 بيتا.

نسبة الانجاز التعاقدية 87.08% ونسبة الانجاز الفعلية 69.77%، وفيما يخص العقد الثاني 597 بيت نسبة الانجاز التعاقدية له 71.25%و نسبة الانجاز الفعلية 51.34%.

وفي توسعة الوفرة 53 قسيمة صناعية نسبة الانجاز التعاقدية لها 51.36% ونسبة الانجاز الفعلية 32%.

ووفق التقرير بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 55 مبنى منها 5 مبان في المطلاع وفي شرق صباح الأحمد السكنية 16 مبنى وجنوب عبدالله المبارك 31 مبنى وتوسعة الوفرة 3 مبان.

ووفق التقرير فإن المناقصات الإنشائية والخدمات التي تم طرحها هي عبارة عن 4 مناقصات عبارة عن 1777 بيتا ومباني عامة وطبقة سطحية وإنارة كيبلات في مشروع المساكن الميسرة.

و1568 بيتا ومباني عامة وطبقة سطحية وانــارة كيبـــلات فــي مشروع المساكن الميسرة

و3 محطات تحويل رئيسية جهد 132 ك. ف بالضاحية.

ومبان عامة في السكن العمودي بمدينة صباح الأحمد السكنية.

ووفق التقرير بلغ عدد العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها 2 عقد هي

الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الامطار وخزانات المياه المعالجة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني.

وعقد اعمال توريد وتمديد وصيانة شبكات كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض للضواحي N2 وN3 وN4 بمشروع المطلاع.

وعن شهادات لمن يهمه الامر لاصدار اذونات البناء، ففي مدينة المطلاع بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 27012 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 28288 شهادة وفي جنوب عبدالله المبارك بلغ عدد الشهادات للقسائم المسلمة 3227 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 3260 شهادة وفي خيطان للقسائم المسلمة 1371 شهادة وللقسائم الجاهزة للتسليم 1448 شهادة.