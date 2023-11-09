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حظر استيراد الطيور من الدنمارك وولايات أميركية

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا إداريا يقضي بحظر استيراد لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمصنعة والمجمدة ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة ما عدا المعالج حراريا على 70 درجة من الدنمارك ومن بعض المناطق في بعض الولايات في اميركا، وذلك لتفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة، وهي Montana وUtah وSouth Dokata وMinnesota. ووفق القرار، فقد تم رفع حظر عن استيراد جميع لحوم الطيور وبيض المائدة بسبب انتهاء انفلونزا الطيور من بعض الولايات في اميركا وهي New york وNevada، وبحسب القرار تم رفع حظر استيراد لحوم الطيور بسبب انتهاء انفلونزا الطيور وذلك من الارجنتين وإسبانيا والمكسيك.

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