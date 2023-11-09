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كونا ختام برنامج النشرات الإخبارية المتلفزة

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «النشرات الإخبارية المتلفزة» الذي شارك فيه عدد من منتسبي الوكالة والهيئة العامة للشباب.
وقال مقدم البرنامج د.بسام الجزاف إن أهمية البرنامج تكمن في مواكبة التطور في العمل الإعلامي للمؤسسات التي باتت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كوسائل إعلامية لإيصال رسائلها إلى الجمهور من خلال فيديوهات مصورة مما يستدعي تدريب كوادرها على طريقة الإلقاء وقراءة النصوص.
وأضاف الجزاف أن البرنامج اشتمل على عدد من الموضوعات منها التدريب على جمع المعلومات للنشرات الإخبارية وتحريرها وتقديمها بطريقة عملية باستخدام معدات تحاكي المعمول به في استديوهات الأخبار مثل «الأوتوكيو» والميكرفونات والكاميرات.
وتطرق البرنامج الذي انطلق يوم الأحد الماضي، إلى أساسيات الصحافة التلفزيونية وتقنيات جمع المعلومات للأخبار التلفزيونية وبناء الخبر وبنية القصة الخبرية وكيفية تنظيم المحتوى للنشرات الإخبارية، كما تناول تحرير الفيديو والصوت للنشرات الإخبارية وقراءة التقارير الإخبارية والتفاعل مع القصة والتمثيل والأداء أمام الكاميرا.

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