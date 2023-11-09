عطاء للعمل الإنساني تدعو للمساهمة ببناء المساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن مشاريعها الأسبوعية التي تطلقها كل يوم جمعة، أعلنت جمعية عطاء للعمل الإنساني عن إطلاق مشروع بناء المساجد والذي يهدف إلى توفير أماكن للصلاة في المناطق الفقيرة والمحرومة، والمساهمة في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الصدقة الجارية أمام المتبرعين.
وقال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني عمر الشقراء: إن بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين، وتعاهدها بالترميم والصيانة من أعظم القربات، وأعظم أعمال البر التي يترتب عليها الأجور العظيمة.
وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال الشقراء: سوف يتم بناء المساجد في كل من بنجلاديش وتشاد والنيجر، والهند، وبنين، موضحا أن تكلفة بناء المسجد تختلف بحسب الدولة، والمساحة، وعدد المصلين وبين أنه يمكن للمتبرع اختيار المسجد الذي يرغب في التبرع به من بين عدد من النماذج التي وفرتها الجمعية.
MENAFN09112023000130011022ID1107404764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.