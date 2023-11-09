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عطاء للعمل الإنساني تدعو للمساهمة ببناء المساجد

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مشاريعها الأسبوعية التي تطلقها كل يوم جمعة، أعلنت جمعية عطاء للعمل الإنساني عن إطلاق مشروع بناء المساجد والذي يهدف إلى توفير أماكن للصلاة في المناطق الفقيرة والمحرومة، والمساهمة في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الصدقة الجارية أمام المتبرعين.
وقال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني عمر الشقراء: إن بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين، وتعاهدها بالترميم والصيانة من أعظم القربات، وأعظم أعمال البر التي يترتب عليها الأجور العظيمة.
وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال الشقراء: سوف يتم بناء المساجد في كل من بنجلاديش وتشاد والنيجر، والهند، وبنين، موضحا أن تكلفة بناء المسجد تختلف بحسب الدولة، والمساحة، وعدد المصلين وبين أنه يمكن للمتبرع اختيار المسجد الذي يرغب في التبرع به من بين عدد من النماذج التي وفرتها الجمعية.

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