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زكاة كيفان 83 بئر ماء تم التبرع بها العام الحالي

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مدير زكاة كيفان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية جاسم الأنصاري المحسنين إلى التبرع لمشروع حفر الآبار في الدول العربية والإسلامية، معلنا عن تبرع المحسنين بـ 2591 بئر ماء خلال العشرة أعوام الماضية منها 83 بئرا خلال العام الحالي.
وأوضح الأنصاري أن المشروع يهدف إلى توفير مصادر المياه العذبة لسكان المناطق الأكثر جفافا، وتخفيف معاناة الأسر في الحصول على الماء، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تسببها المياه الملوثة، وإتاحة فرص تعليم أفضل للأطفال عبر توفير الوقت اللازم للحصول على المياه.
وبين أن الدول التي تم حفر الآبار بها هي: تشاد، وبنين، والنيجر، وبنغلاديش، وسيلان، والهند، مشيرا إلى أن تكلفة البئر تبدأ من 100 دينار تتفاوت بحسب حجم البئر وعدد المستفيدين.

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