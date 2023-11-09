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مساعد وزير الخارجية بحث في رومانيا الوضع في غزة وتداعيات حكم المحكمة العراقية

11/9/2023 11:30:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي عمق العلاقات التي تربط بين الكويت ورومانيا وتمتد لنحو 60 عاما وأهمية تعزيزها فـي المجالات السياسية والاقتصادية والقنصليـة والصحيــة والثقافيــــة والعسكرية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي لـ«كونا» عبر الهاتف بمناسبة رئاسته الجانب الكويتي في الجولة السادسة من المشاورات السياسية الثنائية الكويتية ـ الرومانية التي انعقدت بالعاصمة الرومانية (بوخارست).
وقال السفير معرفي إنه تم خلال المشاورات التي ترأسها من الجانب الروماني وزير الدولة للشؤون الثنائية العالمية والاستراتيجيات الديبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية ترايان هريستا تناول قضية مصير المواطن الكويتي المفقود محمد البغلي الذي فقد منذ عام 2015 إذ تم نقل تقدير الكويت لجهود السلطات الرومانية في هذه القضية وأهمية استمرار جهود البحث لمعرفة مصيره.
وأوضح أنه تمت كذلك مناقشة المستجدات الحالية في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.
وأضاف أنه تم أيضا بحث موضوع إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008. وأشار إلى أن المشاورات شهدت كذلك بحث تطورات الأحداث في قطاع غزة وأهمية وقف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب وضع حل مستدام وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية.
وذكر أنه تم التأكيد أيضا على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هريستا أكد من جانبه حرص رومانيا على تعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات.

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