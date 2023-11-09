الخالد عاد للبلاد بعد مشاركته في اجتماع وزراء داخلية التعاون
التاريخ
11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والوفد الأمني المرافق له إلى البلاد امس الخميس من سلطنة عمان الشقيقة بعد مشاركته في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة العمانية (مسقط).
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