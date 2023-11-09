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الخالد عاد للبلاد بعد مشاركته في اجتماع وزراء داخلية التعاون

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد والوفد الأمني المرافق له إلى البلاد امس الخميس من سلطنة عمان الشقيقة بعد مشاركته في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة العمانية (مسقط).

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