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افتتاح فرع دائم لـ التأمينات في الأفنيوز

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن افتتاح فرعها الجديد الدائم في مجمع الأفنيوز المرحلة الأولى - بوابة رقم 4، أمس الخميس، لخدمة جميع فئات المراجعين من متقاعدين ومؤمن عليهم ومستحقين.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الفرع الجديد يقدم مجموعة محددة من الخدمات الأكثر طلبا كالمعاش المقدم وإدخال الوكالات وتحديث البيانات والرد على الاستفسارات وسداد المبالغ المستحقة وعدد من الخدمات المهمة الأخرى، ويستقبل المراجعين من الثامنة صباحا حتى الـ 12 والنصف ظهرا.
وأكدت اهتمامها بتيسير معاملات المراجعين لتكون قريبة منهم، لافتة إلى أنه تم افتتاح الفرع في مجمع الأفنيوز تحديدا كونه يحظى بإقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن هذا التوسع يعد جزءا من جهود تطوير شبكة الفروع وإعادة تهيئتها والنظر في دورها على المدى البعيد، في حين تقوم التأمينات بتقديم أكبر قدر من الخدمات إلكترونيا لتوفر على عملائها تكبد عناء المراجعة، إلا أن وجودها ضروري لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو للرد على الاستفسارات مما تحرص التأمينات على تأديته.

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