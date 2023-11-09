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الكندري بحثت مع السفير الهندي القضايا المشتركة والمبادرات البيئية بين البلدين

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري سفير جمهورية الهند لدى الكويت د.ادرش سويكا، حيث تم تبادل وجهات النظر حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون ومباحثة المبادرات البيئية بين البلدين.

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