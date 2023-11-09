الكندري بحثت مع السفير الهندي القضايا المشتركة والمبادرات البيئية بين البلدين

الكندري بحثت مع السفير الهندي القضايا المشتركة والمبادرات البيئية بين البلدين
التاريخ
11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبلت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري سفير جمهورية الهند لدى الكويت د.ادرش سويكا، حيث تم تبادل وجهات النظر حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون ومباحثة المبادرات البيئية بين البلدين.
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