هيئة الطرق إغلاق مؤقت للدائري الثاني القادم من الخليج والمتجه للاستقلال السبت

هيئة الطرق إغلاق مؤقت للدائري الثاني القادم من الخليج والمتجه للاستقلال السبت
التاريخ
11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقـــوم بإغلاق مؤقت لمدة يـــوم واحـــد
(24 ساعة) يوم السبت 11 الجاري لطريق الدائري الثاني للقادم من شارع الخليج والمتجه الى طريق الاستقلال (طريق 30) أمام منطقة بنيد القار لعمل طبقة الاسفلت السطحية للطريق النهائي.
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