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هيئة الطرق إغلاق مؤقت للدائري الثاني القادم من الخليج والمتجه للاستقلال السبت

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقـــوم بإغلاق مؤقت لمدة يـــوم واحـــد
(24 ساعة) يوم السبت 11 الجاري لطريق الدائري الثاني للقادم من شارع الخليج والمتجه الى طريق الاستقلال (طريق 30) أمام منطقة بنيد القار لعمل طبقة الاسفلت السطحية للطريق النهائي.

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