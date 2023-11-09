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الأشغال تتعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مركز التحكم بالمياه المعالجة

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها وذلك بقيمة 1.2 مليون دينار.
وأضافت المصادر أن مدة العقد 1095 يوما، وأن نطاق أعمال المشروع هو تشغيل جميع المرافق التابعة لقسم التوزيع ومراكز التحكم وأعمال الصيانة الوقائية وأعمال الصيانة التصحيحية الميكانيكية والكهربائية والمدنية والأجهزة الدقيقة لجميع مرافق المشروع واستبدال قطع الغيار اللازمة وإصلاح خطوط نقل المياه المعالجة التابعة لجميع المحطات التابعة للعقد.

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