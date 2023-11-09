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السفير الجديع تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني على تسطيره أسمى معاني الصمود في قطاع غزة

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب السفير محمد الجديع، خلال كلمته أمام المؤتمر، عن تثمين الكويت الدور الذي لعبته فرنسا في استضافة هذا المؤتمر للسكان المدنيين في قطاع غزة، موجها في هذا المقام للشعب الفلسطيني «تحية إكبار واجلال على تسطيره أسمى معاني الصمود في قطاع غزة رغم ما يواجه من هجوم بشع قل نظيره في تاريخنا المعاصر، حيث تستمر آلة الاحتلال الإسرائيلية منذ أكثر من شهر بارتكاب مجازر وجرائم إنسانية ضد الشعب الفلسطيني».
وعلى إثر ما يشهده قطاع غزة من تدهور حاد في مقومات الحياة كافة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، أكد الجديع أن الكويت كانت سباقة منذ البداية في توجيه المساعدات الإنسانية إلى القطاع على المستوين الرسمي والشعبي وذلك عبر المؤسسات الرسمية المعتمدة.
وأوضح أن ذلك جاء من خلال تسيير جسر جوي متواصل منذ 23 من أكتوبر الماضي بلغ 17 رحلة جوية حتى الآن نقلت الكويت عبره مئات الأطنان من المستلزمات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وآليات النقل والمواد الغذائية للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أشار إلى قرار دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص مبلغ 100 مليون دولار كدعم فوري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن الكويت لن تتردد في مواصلة تأدية واجبها الإنساني تجاه أشقائها الفلسطينيين.

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