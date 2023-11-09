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الهلال الأحمر للكويت السبق في إدخال المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف بشكل عاجل إلى غزة

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الخميس أن الكويت ساهمت بشكل كبير في إيصال المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف بشكل عاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة ولها السبق في إدخالها إليهم.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لـ«كونا» إن الدعم السخي الذي قدمته الكويت كان له صدى كبير لدى الأشقاء في غزة لتنوعها وجودتها وحاجة القطاع إليها في مثل هذا الوقت العصيب الذي يمرون به جراء الاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة.
ولفت الحساوي إلى ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في القطاع من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية التي خلفت آلاف الضحايا والجرحى ودمرت البنية التحتية في القطاع، مجددا الإشارة إلى أن الكويت لها السبق في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف إلى القطاع.
وأضاف أن الكويت قدمت ما يقارب 400 طن من المواد الغذائية والطبية علاوة على سيارات الإسعاف من قبل الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية، مبينا أن 80% من المساعدات الكويتية دخلت قطاع غزة ومخازن الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي بدوره وزعها على المستشفيات ومراكز الإيواء هناك.
وأكد استمرار المساعدات الإنسانية الكويتية عبر الجسر الجوي وحملة «الكويت بجانبكم»، لافتا إلى أن الكويت من أولى الدول التي أولت اهتماما بالظروف الراهنة في قطاع غزة واستجابت على الفور للواجب الإنساني عبر تقديم كل أوجه المساعدة والدعم.
وذكر أن الجمعية مستمرة أيضا في توزيع المساعدات الإغاثية اليومية على النازحين الفلسطينيين في القطاع وتزويد المستشفيات ومراكز الإيواء بالأدوية اللازمة، مؤكدا أن الجمعية هي أيضا أول من قدمت المساعدات في قطاع غزة وشملت المواد الغذائية والوجبات اليومية والخبز وتسليم المستشفيات الأجهزة والمستلزمات الطبية. وأشاد بعملية التنسيق المسبقة مع وزارتي الخارجية والشؤون الكويتيتين والقوة الجوية الكويتية كذلك الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للأشقاء في قطاع غزة.
وأعرب الحساوي عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير من الداعمين والمتبرعين الذين لم يبخلوا بشيء لإخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبين أن العمل الإنساني الكويتي يأتي انطلاقا من حرص القيادة العليا للكويت على دعم الأعمال الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع المساعدات للمنكوبين والمتضررين حول العالم لاسيما الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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