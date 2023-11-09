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الطائرة الإغاثية الـ 17 لغزة تنقل 3 سيارات إسعاف و30 طنا مساعدات غذائية وطبية

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت صباح أمس الطائرة الإغاثية الـ 17 من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة محملة بمساعدات إغاثية عاجلة ومواد طبية مكونة من ثلاث سيارات إسعاف و30 طنا من المواد الإغاثية الضرورية منها 14 طنا مساعدات غذائية و16 طنا مساعدات طبية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة د.إبراهيم الصالح لـ (كونا) قبيل الإقلاع مواصلة تقديم المساعدات الإغاثة بصورة عاجلة استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الصالح أن الرحلة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة الكويتي والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة ماي فاتورة بالاشتراك مع 22 جمعية خيرية ضمن حملة «فزعة لفلسطين) تحتوي على 30 طنا من المواد الإغاثية الضرورية و14 طنا منها مساعدات غذائية و16 طنا مساعدات طبية إلى جانب 3 سيارات إسعاف، اثنتان منها من نوع عناية مركزة.
من جانبه، قال مدير عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي في تصريح مماثل لـ (كونا): «إننا في البلاد نجتهد لدفع الضرر عن الأشقاء في قطاع غزة حتى ينتهي هذا البلاء وتنجلي الغمة عنهم». وأكد العازمي استمرار «بيت الزكاة» في تقديم الدعم والمؤازرة متمثلا في إطلاق حملة تحت شعار «غزة تنادي.. أغيثوهم» لجمع التبرعات وتسليمها إلى «الكويتية للإغاثة» ليذهب ريعها لمتضرري القطاع. وأعرب عن ثقته بجهود أهل الخير والجهات الرسمية والخيرية في البلاد الرامية لتسخير جميع الإمكانيات لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم.
من جهته، كشف الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد لـ (كونا)، أن إسهام (الأمانة) بالحملة الإغاثية بلغ نحو 500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار) خصص جزء منها للمساعدات العاجلة من أغذية ومواد طبية وسيارات إسعاف وغيرها والجزء الآخر لإنشاء مستشفى أو مراكز إيواء مؤقتة.
وأكد الحمد أن العمل الإغاثي مستمر طالما أن الأشقاء الفلسطينيين بأمس الحاجة للمساعدة في الوقت الراهن، مشيرا إلى تصور آخر لعمل إنساني إضافي حال استقرار الأوضاع في قطاع غزة واحتواء الأزمة هناك.
من جهتها، أكدت مراقبة (الأثلاث الخيرية) في الهيئة العامة لشؤون القصر بشاير العيدان لـ (كونا)، أن مشاركة (القصر) تأتي في إطار دورها الإنساني ومد يد العون لمساعدة متضرري قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني لأهل فلسطين. وأضافت العيدان، أن تبرع الهيئة ومشاركتها في الحملة تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية الرامية لدعم الحملات الإغاثية المتنوعة التي تدشنها البلاد والهادفة لدعم الشعوب الشقيقة والصديقة، كاشفة عن أن إسهامها أتى من حساب (الإثلاث الخيرية) التي هي تحت وصاية الهيئة. وأوضحت أن للهيئة إسهامات عديدة سابقة تستهدف إغاثة متضرري الكوارث والحروب منها إغاثة متضرري زلزال تركيا والمغرب كذلك فيضان ليبيا وباكستان وأخيرا مع حملة (فزعة لفلسطين)، مؤكدة حرص (القصر) على أن تكون من أول المبادرين بالاشتراك ضمن الرحلات الإغاثية التي تطلقها البلاد.

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