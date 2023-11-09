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الكويت دعم جميع المساعي الإنسانية الدولية الهادفة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

11/9/2023 11:30:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باريس ـ «كونا»: أكدت الكويت استعدادها للانضمام إلى أي مساع إنسانية دولية تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، معربة عن تمسكها بمناداتها للسلام العادل ونبذ الحروب والصراعات العسكرية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع أمام المؤتمر الدولي بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بقطاع غزة المنعقد بقصر الإليزيه في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير الجديع إن «حياة إنسان واحد مهما كان لا يعادلها أي ثمن»، مشددا على أنه حان الوقت لأن يتم وضع حد للصراع بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل، مؤكدا أن «العالم والأبرياء يدفعون ثمن الإهمال الفادح لهذه القضية».
وأضاف انه «من هذا المنطلق جددت الكويت المطالبة بحل شامل وعادل لهذه القضية والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية».
وأشار إلى أن الكويت أكدت حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد الجديع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه المطالبة والضغط نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وإنهاء حصاره غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية والغذاء والدواء واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه لسكان غزة مع التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات للتهجير القسري.
وذكر أن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية تاريخية» تجاه التعامل مع ما يزيد على مليوني مواطن فلسطيني باتوا دون أي مصادر تذكر للكهرباء أو الماء أو الغذاء أو الدواء أو وسائل التواصل مع العالم الخارجي.
ولفت إلى أن سكان غزة يتعرضون للقصف المستمر حتى أثناء انعقاد أعمال الاجتماع الحالي «في تطبيق صارخ لسياسة العقاب الجماعي» من حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا في افتتاح المؤتمر إلى تطبيق «هدنة إنسانية سريعة للغاية» في قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية «حماية المدنيين».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق إن باريس تستضيف هذا المؤتمر بغية تناول «الوضع الإنساني الحرج» الذي يواجه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين «تضرروا كثيرا جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والسلع الطبية».
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين.

MENAFN09112023000130011022ID1107404750

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