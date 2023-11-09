الداخلية تقيم تجربة الدوام المرن وتأثيرها في انسيابية الحركة المرورية مع 4 جهات حكومية



البرجس: أهمية تضافر الجهود لوضع حلول عملية وعلمية للمشكلة المرورية المجلس ناقش الاقتراح الخاص بتطوير مسارات خاصة للدراجات الهوائية



ترأس وكيل وزارة الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس امس بمقر وزارة الداخلية الاجتماع الثامن عشر للمجلس الأعلى للمرور، وذلك بحضور عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة، ود.سلمان اللافي وكيل وزارة التربية، وم.ناصر المحيسن وكيل وزارة الإعلام، وم.خالد العصيمي مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والعميد خالد محمود نائبا عن مدير عام الإدارة العامة للمرور، ود.فهد الركيبي مدير مركز النقل والسلامة المرورية بجامعة الكويت، والعميد سالم العجمي أمين سر المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتمنياته لأعضاء المجلس بالتوفيق ومواصلة العمل الجاد لإيجاد حلول للمشكلات المرورية الآنية والمستقبلية بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق وتسهيل حركة المركبات.

وناقش المجلس في اجتماعه العديد من الجوانب المرورية والتنظيمية من بينها وجهات نظر الجهات الحكومية وتقييمها لتجربة ديوان الخدمة المدنية بتحديد أوقات ساعات العمل المرنة لموظفي الجهات والهيئات الحكومية ومدى نجاحها من عدمه في تحقيق الانسيابية للحركة المرورية، كما ناقش المجلس العرض المرئي المقدم من أمانة سر المجلس بشأن اقتراح تطوير مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

واستمع المجلس إلى عرض أمين سر المجلس للتقارير المقدمة من اللجان التابعة للمجلس، والتي باشرت عملها، وهي لجنة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المرور ولجنة الحملة التوعوية المرورية التي تضم ممثلين من وزارتي الداخلية والإعلام. وفي نهاية الاجتماع أكد الفريق البرجس على أهمية تضافر الجهود لوضع الحلول العملية والعلمية للمشكلة المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسات والاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وما تم التوصل إليه من توصيات وقرارات لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.