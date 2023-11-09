الفهد والأستاد تفقدا جويا مرافق الأشغال للوقوف على مكامن الخلل وتطوير منظومتها

(MENAFN
- Al-Anbaa) بناء على توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الرامية إلى دعم وتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بجولة تفقدية جوية على المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة.
وقالت وزارتا الدفاع والأشغال، في بيان صحافي مشترك، إن الجولة شملت العديد من المواقع بهدف الوقوف على مكامن الخلل وبحث وإيجاد أفضل الطرق والسبل المناسبة لتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد.
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