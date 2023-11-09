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الفهد والأستاد تفقدا جويا مرافق الأشغال للوقوف على مكامن الخلل وتطوير منظومتها

11/9/2023 11:30:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بناء على توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الرامية إلى دعم وتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بجولة تفقدية جوية على المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة.
وقالت وزارتا الدفاع والأشغال، في بيان صحافي مشترك، إن الجولة شملت العديد من المواقع بهدف الوقوف على مكامن الخلل وبحث وإيجاد أفضل الطرق والسبل المناسبة لتطوير منظومة الصرف الصحي وشبكات الأمطار في البلاد.

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