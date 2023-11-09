وزير الشؤون إطلاق رابط سند الإلكتروني لتطوير الخدمات المقدمة للأيتام

656 ابناً وابنة محتضنون لدى أسر كويتية وفريق عمل متخصص يتابعهم



أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود عن إطلاق رابط إلكتروني تحت عنوان «سند» يتضمن سلسلة من الخدمات المتنوعة لأبناء إدارة الحضانة العائلية المحتضنين والأسر الحاضنة، وذلك ضمن خطة إدارة الحضانة العائلية لتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأيتام.

وقال الشيخ فراس في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان، إن الكويت تعد من الدول الرائدة ونموذجا يحتذى به في مجال رعاية الأيتام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الحضانة العائلية.

وأوضح ان إدارة الحضانة الاجتماعية سعت نحو خلق بيئة أسرية متكاملة لهذه الفئة تعوضهم عن غياب الأبوين من خلال العديد من المشاريع وعلى رأسها الاحتضان الذي يهدف إلى دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوازع الديني في نفوسهم وتنشئتهم تنشئة نفسية اجتماعية سليمة من خلال احتضانهم من قبل هذه الأسر الكويتية التي يتم اختيارها على أسس علمية لضمان تكيف الأبناء داخل وسط أسري مستقر.

وأكد حرص الوزارة على استمرارية تقديم «كافة الخدمات لأبنائنا الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة، مبينا أن فكرة إطلاق «سند» هدفها تقديم سلسلة من الخدمات المتنوعة طبية وتعليمية وترفيهـيــــة ورياضيـــة وصحيــــــة بعروض ودعوم خاصة بهدف مساعدة الأسر الحاضنة في تربية واحتضان الأبناء.

وحول عدد الأبناء المحتضنين، كشف عن وجود 656 ابنا وابنة محتضنين لدى أسر كويتية، لافتا إلى وجود فريق عمل متخصص يقوم بمتابعة وزيارة الأبناء المحتضنين والأسر الحاضنة للتعامل مع كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم، فضلا عن التأكد من سلامة الأبناء وحصولهم على كافة أوجه الرعاية واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأعرب عن الشكر والامتنان لجهود قياديي وموظفي إدارة الحضانة العائلية والأسر الحاضنة في مساندة ورعاية الأطفال المحتضنين، داعيا إلى بذل المزيد من العمل لضمان استقرار ودمج فئة الأيتام داخل المجتمع.

.. ويمنح الضبطية القضائية

لبعض موظفي «الأعلى للأسرة»

منح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس السعود بعض موظفي مجلس شؤون الأسرة (إدارة مراكز الحماية) صفة الضبطية القضائية عقب تأديتهم القسم القانوني أمامه.

وقالت وزارة الشؤون في بيان صحافي إن ذلك يأتي وفقا للمادة السابعة من القانون رقم (16) لسنة 2020 الصادر بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث تقضي المادة بأن يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

وجاء في المادة ذاتها أنه «ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، على أن يؤدي كل منهم القسم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».