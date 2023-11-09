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هيئة الأرصاد تقدم 7 نصائح للمواطنين خلال الشبورة أبرزها تجنب قيادة السيارات

11/9/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح المهمة للمواطنين، وذلك بسبب الشبورة التى تؤثر على البلاد خلال هذه الفترة على الطرق، وهذه النصائح تأتى كما يلى:



1- القيادة بهدوء تام.



2- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.



3- إضاءة كشافات الشبورة المائية.



4- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.



5- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.



6- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.



7- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.



يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة الكثيفة التى قد تصل إلى حد الضباب خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.












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