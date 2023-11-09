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وزارة التعليم تحدد خطوات تسجيل استمارة امتحانات الطلبة المصريين بالخارج

11/9/2023 11:24:24 PM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثانى الثانوى العام المتقدمين على امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج بتسجيل الشعبة عند ملء البيانات باستمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، مشددة على أنه لن يتم قبول التقدم بدون تحديد الشعبة، وكذلك اللغة الأجنبية الثانية التي أداها الطالب بالصف الأول الثانوي.



وأوضحت الوزارة أنه في جميع الأحوال السابقة التي تشمل الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول والثاني الثانوي لا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي، وإنما يشترط تقديم أصل بيان نجاح معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية، ويشترط بيان بالدرجات للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى.



وحددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر 2023.



وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:



- إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط.







- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.



- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.



- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبنائنا في الخارج مع متابعة البريد الإلكتروني.



- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد.



- عنوان الإدارة العامة للامتحانات: 16 شارع أمین سامى متفرع من شارع قصر العيني بجوار عمارات العرايس - المنيرة - السيدة زينب.



- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.



- يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.












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