أشتية لنظيره اليونانى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إبادة جماعية

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، من خلال قصف المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وعدم إدخال المواد الطبية والأغذية، وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.
جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وأكد اشتية، أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري والعدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية ومعالجة الجرحى، ووقف عدوان جيش الاحتلال ومستوطنيه على الضفة الغربية، بما فيها القدس.
MENAFN09112023000132011024ID1107404739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.