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أشتية لنظيره اليونانى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إبادة جماعية

11/9/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، من خلال قصف المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء، وعدم إدخال المواد الطبية والأغذية، وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.

جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأكد اشتية، أن الأولوية لوقف إطلاق النار الفوري والعدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية ومعالجة الجرحى، ووقف عدوان جيش الاحتلال ومستوطنيه على الضفة الغربية، بما فيها القدس.








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