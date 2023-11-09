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قائد الجيش اللبنانى يبحث تطورات الحدود الجنوبية مع 3 سفراء وقائد اليونيفيل

11/9/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Youm7) بحث قائد الجيش اللبنانى، العماد جوزاف عون، الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية مع سفراء الدنمارك والنرويج والسويد، وذلك خلال لقاء بمقر قيادة الجيش في اليرزة.

كما التقى العماد عون قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللواء أرولد لاثارو، وبحثا التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP
في لبنان ميلانى هوينستين وتم بحث الأوضاع العامّة في البلاد.








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