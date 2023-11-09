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العمل الدولية: نسعى لتوفير 20 مليون دولار لحل أزمة التشغيل فى فلسطين

11/9/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Youm7) تسعى منظمة العمل الدولية لجمع 20 مليون دولار أمريكى للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها مئات الآلاف من الموظفين والعمال الفلسطينيين الذين تأثروا بالصراع الحالي بين إسرائيل وحماس.

وأوضح موقع الأمم المتحدة الإلكتروني الخميس أن النداء من جانب المنظمة، والذي أطلقته في جنيف، سوف يشمل تنفيذ برنامج من 3 مراحل لتوفيز الإغاثة الفورية والدعم لقطاع الوظائف وإنعاش سوق العمل إلى جانب الحماية الاجتماعية.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة، جيلبرت هونجبو، إن "الصراع (الجاري في الأراضي الفلسطينية) قد تسبب - ولا يزال - في وجود خسارة هائلة للمواطنين وخسارة غير مسبوقة في سبل العيش، والوظائف، والبنى التحتية المدنية".

وأصدرت منظمة العمل الدولية نشرة بشأن الصراع الذي اندلع فى 7 أكتوبر والذي أثؤ على سوق العمل والمعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يقطنها اكثر من 3.4 مليون شخص ، وتمثل قوة العمل بها أكثر من 1.5 مليون شخص.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 6 آلاف شخص كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب قد "تقطعت بهم السبل" الآن في الضفة الغربية وسط ظروف صعبىة، موضحة أن غزة تخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2006 ما فاقم من سوء الأحوال هناك. وتشير المنظمة إلى أن قطاع غزة "يعاني من مستويات عالية من الفقر والبطالة التي وصلت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 46.4%".

وتلفت المنظمة إلى أن التقديرات تشير إلى أن 61% على الأقل من سوق العمل في غزة قد انتهى وهو ما يعادل 182 ألف وظيفة وأن الصراع الجاري منذ 7 أكتوبر قد أثر أيضاً على قطاع العمل في الضفة الغربية، حيث فُقدت أيضًا ما يقرب من 24% من فرص العمل، أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة.








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