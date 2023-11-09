مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة

MENAFN - Youm7) أفادت مصادر دبلوماسية، أن الصين دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى الجمعة بشأن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة.

وأكد مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم الجمعة 10 نوفمبر لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحسب جدول أعمال المجلس، سيعقد الاجتماع حول موضوع "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية" في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن

رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن

خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة.

ومن جانبه، أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن

الدول الغربية في مجلس الأمن

الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي

قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر

إلى ما يزيد عن 10812 شخصا بينهم أكثر من 4412 طفلا وقرابة 3000 امرأة و667 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26905 آخرين.