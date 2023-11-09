بايدن عن الهدنة الإنسانية فى غزة: خطوة بالاتجاه الصحيح

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن فترات الهدنة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف

بايدن

أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من المناطق التي تشهد قتالا في

غزة، حسبما نقلت "رويترز".

كما قال بايدن إن

إسرائيل

تتخذ قراراتها بنفسها، ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي، على حد تعبيره.

وأعلنالبيت الأبيضأن إسرائيل ستبدأ، الخميس، تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا شمالي قطاع غزة، للسماح بالمدنيين بالفرار.



