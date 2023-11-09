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تعرف على الخدمات التى يقدمها صندوق التأمين على الماشية

11/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم صندوق التأمين على الماشية العديد من الخدمات للمربين والفلاحين في كافة أنحاء الجمهورية، فى إطار ‎الاهتمام بالمربي الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع منتجى الثروة الحيوانية حيث يتم تكثيف الدعايا والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التى يقدمها الصندوق لعملائه.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق:



1- يقدم الرعاية الصحية للحيوان، وذلك من خلال 1750 وحدة بيطرية منتشرة على مستوى الجمهورية تتبع الطب البيطري.



2- يشارك في حملات التحصين مثل الحملات الثلاث التي تقدم للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



3- يشارك الصندوق في التقصي في المناطق الحدودية لاكتشاف أية عترات جديدة أو متحورة من الأمراض المختلفة.



4- يتحمل الصندوق تكلفة علاج الماشية في حالة تعرضها لوعكة صحية.



5- يشارك الصندوق في عمليات التلقيح الاصطناعي، حيث أنه تحمل تكلفة 40 ألف قصيبة للماشية التي تم التأمين عليها من قبل الصندوق، في حين أن المزارع يتحمل فقط تكلفة المصاريف الإدارية.














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