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المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية

11/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، العديد من الخدمات منها، (استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية، استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية، طلب الحصول على معاينة منشأة، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط)، شريطة تقديم الأوراق والمستندات التالية:



استخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية

-صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

-إيصال سداد الرسوم.



استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.



طلب الحصول على معاينة منشأة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت بصفة مقدم الطلب.



طلب معاينة عقار آيل للسقوط

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لأخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.




















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