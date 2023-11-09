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كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

11/9/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة آليات تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف وتوقف قراءته، مشيرة إلى أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل:



1- تقديم طلب من العميل أو المنتفع لمركز خدمة العملاء برغبته في فحص العداد.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.



ويمكن للمواطنين التواصل مع الشركة للاستفسار أو لتقديم شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق إحدى الطرق التالية:

-عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

-عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.

-عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01221799777.

-التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.












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