كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف فى الجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

(MENAFN
- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة آليات تعامل المواطنين مع عداد المياه في حالة تعرضه للتلف وتوقف قراءته، مشيرة إلى أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء، مع تقديم الأوراق والمستندات التالية لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل:
1- تقديم طلب من العميل أو المنتفع لمركز خدمة العملاء برغبته في فحص العداد.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
ويمكن للمواطنين التواصل مع الشركة للاستفسار أو لتقديم شكوى بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق إحدى الطرق التالية:
-عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
-عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.
-عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01221799777.
-التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
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