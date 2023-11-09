غداً.. أول هاتور أبو الذهب منثور.. تعرف على سبب التسمية

MENAFN - Youm7) الشهور القبطية .. مرتبطة بنجم الشعرى اليمانى، استخدمها المصريون القدماء فى كل ما يختص بالزراعة والحصاد، ولا تزال هذه الشهور تستخدم فى الريف المصرى المعاصر، إذ إنها مرتبطة بمواعيد الزراعة والحصاد، واستخدمها الأقباط كذلك فى عصور لاحقة.

ومن المقرر أن يبدأ شهر هاتور

غدا السبت 11 نوفمبر، حيث يعتبر الشهر الثالث فى التقويم المصرى وفى التقويم الجريجورى يبدأ من 11 نوفمبر وينتهى 9 ديسمبر.

وجاءت تسمية شهر هاتور بهذا الإسم نسبة إلى الإله (هاتهورأو أثور) إله الحب والجمال وملك السماء والفرح والمحبة التى يقابله عند اليونان " أفرودت "، لأن فى هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة .

ويصور امرأة برأس بقرة، وأحيانا بصورة بقرة ، ومن أمثال هذا الشهر هاتور أبو الذهب المنثور أى "القمح"، ومثال "إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور"، ويعتبر من أشهر محاصيله موز هاتور والقمح.

