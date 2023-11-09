الخزانة الأمريكية تتوعد بخطوات جديدة للحد من صادرات النفط الروسية

MENAFN - Youm7) أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكى والى أدييمو أن واشنطن ستتخذ خطوات لـ"فرض تكاليف" إضافية على روسيا لمنعها من تصدير النفط.

وقال أدييمو خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "الآن نركز الاهتمام على ضمان الالتزام بسقف الأسعار بشكله القائم، وكذلك اتخاذ خطوات إضافية لغرض زيادة التكاليف بالنسبة لروسيا، لكي تحصل على عائدات أقل لتمويل الحرب".

وأضاف المسؤول أن "هدفنا يتمثل في نقل الاهتمام من عائداتهم التي كانت عند سقف الـ 60 دولارا للبرميل، إلى التركيز على تكاليفهم"، مضيفا أن واشنطن تريد أن يكون لدى روسيا أقل قدر ممكن من العائدات".

وأشار أدييمو إلى أن روسيا، ردا على القيود الغربية، أنشأت منظومات خاصة بها لتأمين السفن لنقل المشتقات النفطية بحرا وزادت من عدد الناقلات لتصدير الوقود.

يذكر أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفا على أسعار النفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل في ديسمبر 2022، وفي فبراير 2023 على المشتقات النفطية عند مستوى ما بين 45 و100 دولار.

ورفضت روسيا الالتزام بسقف الأسعار المفروض عليها.