واشنطن تقدم توقعاتها بخصوص تطور الصراع مع لبنان ومشاركة الجيش اللبنانى

MENAFN - Youm7) اعتبر المبعوث الخاص للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط للقضايا الإنسانيةديفيد ساترفيلد أن الأطراف المعنية تتفهم تحذير بايدن من احتمال توسع القتال في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ساترفيلد ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الموقف الذي ستتخذه إدارة واشنطن في حال مشاركة الجيش اللبناني في المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله": "الولايات المتحدة لا تعتبر أن مثل هذا السيناريو للحرب أو الصراع أمر لا مفر منه أو أنه لا يمكن تفاديه".

وأضاف: "نحن واثقون من أن جميع الأطراف المعنية - وأعني بكل الأطراف حزب الله والمرشد الأعلى (لإيران علي خامنئي) والنظام في طهران - يفهمون الرسالة الواضحة للغاية الصادرة عن الرئيس (الأمريكي جو بايدن)، والتي كانت بمثابة تحذير لأولئك الذين يفكرون في الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية لا تعتقد بأن تصرفات

"حزب الله"

اللبناني، الذي يشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية، وهجمات انتقامية، بأنها ستؤدي إلى نشوب صراع بين البلدين.

وقد دخلت الحرب على غزّة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

وفي الشمال، تشهد الحدود مع لبنان توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين

"حماس"

وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ومن اللافت ذكره ما قاله

وزير الخارجية الإيراني

حسين أمير عبد اللهيان الخميس "أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب، بسبب تزايد حدة الحرب الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة".