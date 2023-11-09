كولومبيا: سندعم دعوى الجزائر ضد نتنياهو

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن دعم بلاده لدعوى الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الخميس، أن "جمهورية كولومبيا ستدعم شكوى الجمهورية الجزائرية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد السيد بنيامين نتنياهو على إثر مجزرة الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، التي ارتكبها".

وأضاف أن وزير الخارجية الكولومبي سيلتقي غدا بمدعٍ في المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد دعا يوم الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.







