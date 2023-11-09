الخارجية الروسية: مفجرو خط أنابيب السيل الشمالى يجب ان ينالوا العقاب

MENAFN - Youm7) طالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت في بيان أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع..

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية: في 26 سبتمبر، في ذكرى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، أعلنت روسيا أنها أعدت مشروع بيان حول هذا الحادث لرئيس مجلس الأمن.

ولفت البيان إلى أن "روسيا اجرت مفاوضات امتدت لشهر كامل وبحسن نية، ونظرت في جميع المقترحات البناءة التي صدرت من أعضاء المجلس. ولكن من خلال النقاشات اتضح أن ممثلي الدول الغربية لم يكونوا مستعدين للعمل الجاد، بل على العكس كانوا دوما يبحثون عن طريقة لعرقلة سير هذا الموضوع.

وتابع البيان: أن مجرد اقتراحهم إزالة عبارة "تقديم منفذي الهجوم الإرهابي، ومن أعطى الامر بالقيام به، إلى العدالة" يوضح كل شيء".

وأضاف بيان الخارجية: في ظل هذه الظروف، اضطر الجانب الروسي لوقف العمل على إعداد مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن التحقيقات في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي.

وتابع البيان: "ستواصل روسيا إثارة هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي. مع التمسك بموقف موسكو وهو أن الهجوم على منشأة من منشآت البنية التحتية للطاقة، وما ترتب عنه من عواقب اقتصادية وبيئية واسعة، يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين، وكل من وقفوا خلف هذه الجريمة يجب أن ينالوا العقاب المناسب.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن ألمانيا والدنمارك والسويد لم تقدم للمجتمع الدولي خلال العام الماضي أي نتائج أولية للتحقيقات كما أنها ترفض التعاون مع الدول التي لحقت بها أضرار.

“في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام العديد من الروايات الجديدة لما حدث. الأمر الذي يعزز قناعتنا بعدم وجود رغبة حقيقية لدى هذه الدول في الكشف عن هوية منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي”.

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"

تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.