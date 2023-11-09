9500 صاروخ هاجمت المستوطنات وجميع أنظمة الدفاع عملت بوقت واحد لأول مرة

MENAFN - Youm7) أفاد الإعلام العبرى بأنه "منذ بداية الحرب، تم إطلاق نحو 9500 صاروخ وعشرات الطائرات المسيّرة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي آلاف الصواريخ".

وذكرت قناة "I24" الإسرائيلية أنه "تم نشر

نظام من الحماية هذا بأوسع طريقة على الإطلاق ونفذت عمليات اعتراض من جبل دوف في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب".

وحسب "I24"، فإن جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلى تعمل لأول مرة

في وقت واحد (القبة الحديدية، ومقلاع داود، والماس، والسهم).

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث

تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وقد

دخلت الحرب على غزة شهرها الثاني

حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، وتستمر الفصائل الفلسطينية في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.