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محمد عواد يترقب جلسة الزمالك لتجديد وتخفيض عقده

11/9/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب محمد عواد حارس مرمى الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء من أجل تجديد عقده بعد أن يتم تخفيض القيمة المالية في العقد الجديد حيث أن تعاقده ينتهى أخر الموسم ومن حقه التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل.

ويرحب
محمد عواد
بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وتخفيضه خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية حيث أكد الحارس للمقربين منه أنه ينتظر مفاتحة مسئولى النادى
له فى ملف التجديد للموافقة على طلباتهم دون الاشتراط عليهم.

ومن المنتظر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس خلال
الأيام القليلة المقبلة للاتفاق فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود تجديد التعاقد واسدال الستارعلى هذا الملف بشكل نهائى.

ورفض مسئولو
نادى
الزمالك
جميع السير الذاتية للمديرين الفنيين التى تم عرضهم مؤخرا علي مجلس الادارة ، بسبب أن معظمهم بلا نادي في الوقت الحالي، بخلاف إن بعضهم يمتلك سير ذاتية ضعيفة.
ويدرس مسئولو نادى الزمالك
العديد
من السير الذاتية للمدربين الأجانب
المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم
لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون
فى جلب مدير
فنى صاحب خبرة كبيرة
وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.
ويعمل مسئولو
القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء
التعاقد
مع مدير فنى خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر لها يوم الأحد 26 نوفمير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس
الكونفدرالية
الأفريقية.








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