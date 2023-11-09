اليوم.. لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

(MENAFN
- Youm7) تقام على مدار اليوم، الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين.
تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، وادى دجلة مع الأهلى و دلفى مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع الواى ، بينما تشهد هذه المجموعة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد .
بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الزهور مع الزمالك و سبورتنج مع 6 أكتوبر و سموحة مع الطيران و هليوبوليس مع المقاولون.
وتتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .
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