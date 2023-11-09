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اليوم.. لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

11/9/2023 11:24:10 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين.



تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، وادى دجلة مع الأهلى و دلفى مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع الواى ، بينما تشهد هذه المجموعة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد .



بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الزهور مع الزمالك و سبورتنج مع 6 أكتوبر و سموحة مع الطيران و هليوبوليس مع المقاولون.



وتتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .












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