انطلاق منافسات نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

(MENAFN
- Youm7) يخوض اليوم الجمعة، الثلاثى المصرى، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، نور الطيب، منافسات الدور النهائى ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش ، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
ويلتقى مصطفى عسل مع مواطنه المصرى كريم عبد الجواد، بينما تلتقى نور الطيب مع الماليزية راشيل أرنولد.
فى سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذى لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذى سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح فى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.
وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء فى الألعاب الأولمبية.
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