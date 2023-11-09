انطلاق منافسات نهائى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

MENAFN - Youm7) يخوض اليوم الجمعة، الثلاثى المصرى، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، نور الطيب، منافسات الدور النهائى ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش ، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقى مصطفى عسل مع مواطنه المصرى كريم عبد الجواد، بينما تلتقى نور الطيب مع الماليزية راشيل أرنولد.

فى سياق متصل، أكد أليكس جوف، الرئيس التنفيذى لاتحاد الاسكواش للمحترفين، أن الاسكواش، والذى سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية 2028 فى لوس أنجلوس بعد أربع محاولات متتالية لم تكلل بالنجاح فى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، يضع خططًا للاحتفاظ بمكانه فى بريزبان بأستراليا 2032.

وأضاف جوف، فى تصريحات صحفية، أنه يشعر "بثقة كبيرة" بشأن مستقبل الاسكواش على المدى الطويل فى الألعاب الأولمبية، "نحن ننظر بالفعل إلى ما يتعين علينا القيام به للبقاء فى الألعاب الأولمبية.



