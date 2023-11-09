الإسماعيلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى

(MENAFN
- Youm7) يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى Nile بعد انتهاء فترة التوقف الدولى لانشغال منتخب مصر بمواجهتى جيبوتي وسيراليون في انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال المؤهلة لكأس العالم 2026.
يسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.
وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.
ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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