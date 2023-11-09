الإسماعيلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى

MENAFN - Youm7) يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى Nile بعد انتهاء فترة التوقف الدولى لانشغال منتخب مصر بمواجهتى جيبوتي وسيراليون في انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال المؤهلة لكأس العالم 2026.

يسعى إيهاب جلال، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين الأساسيين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين، ووضع برنامج بدنى قوي لكل اللاعبين لرفع كفاءتهم البدنية التي تأثرت كثيرا في المباريات الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



